Mulholland Drive | 20 anni di un cult da festeggiare | il film di Lynch torna al cinema

Quest'anno 'Mulholland Drive' festeggia i 20 anni dalla sua uscita. Per l'anniversario, il film di David Lynch torna dal 15 al 17 novembre nelle sale italiane, in versione restaurata. Premiato per la ...

