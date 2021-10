MOVIOLA – Udinese-Bologna | espulso Pereyra per doppia ammonizione

(Di domenica 17 ottobre 2021) L’rimane in 10 uomini al 38? della sfida contro il. Robertoperde il contatto con il pallone, con Theate che lo anticipa e fa partire il contropiede felsineo. Il centrocampista dei friulani, già ammonito, è poco lucido e trattiene il difensore avversario. Per Abisso, arbitro della partita, è secondo giallo ed espulsione. Deboli le proteste dei bianconeri, in quanto la trattenuta è sì non troppo vigorosa, ma il giallo è una scelta giusta. Davvero ingenuo il centrocampista classe 1991, che rientra mestamente negli spogliatoi della Dacia Arena. SportFace.

