MOVIOLA – Juventus-Roma | Chiellini su Pellegrini | era rigore?

(Di domenica 17 ottobre 2021) Episodio daincon il contatto che coinvolge Giorgioe Lorenzo. Dinamica particolare con il difensore bianconero che liscia completamente l’intervento e poi forse viene colpito dal centrocampista giallorosso che però è quello che ha la peggio. Il contatto tra i due non sembra far emergere un fallo da parte del centrale difensivo, Orsato ci pensa un po’ ma lascia continuare, il Var avalla dopo un check. SportFace.

Alle 20:45 va in scena all'Allianz Stadium- Roma , match valido per l'ottava giornata di Serie A. La direzione è affidata ad Orsato . ... Di seguito tutti gli episodi della: 40' - ...... fischio d'inizi o alle 20.45, arbitra Daniele Orsato di Schio, su Calciomercato.com gli episodi dadella partita:- ROMA, ore 20:45 Arbitro: Orsato Assistenti: Bindoni - Bresmes ...Abraham segna a porta vuota, ma l'arbitro appena prima ha fischiato il rigore per la Roma e ammonito Szczesny. Il fischietto veneto stasera è coadiuvato dai guardalinee Bindoni e Bresmes, oltre che da ...La moviola di Juve-Roma con l'analisi degli episodi contestati, come il rigore assegnato ai giallorossi nel convulso finale di primo tempo ...