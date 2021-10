Movida Napoli, controlli interforze sul lungomare: denunciati tre parcheggiatori abusivi (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato ieri controlli nella zona dei “baretti” e in via Caracciolo dove hanno identificato 39 persone, controllato 10 autoveicoli e 2 esercizi commerciali e contestato – informa la Questura – una violazione per sosta vietata. Inoltre i poliziotti, in via Caracciolo e in via Generale Orsini, hanno identificato e denunciato A.C., 50enne napoletano, e A.V., 58enne di Formia, entrambi con precedenti di polizia e sottoposti a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e poiché inosservanti agli obblighi del provvedimento cui sono sottoposti. Infine gli agenti, in via Chiatamone, hanno identificato e denunciato S.L., 48enne ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato ierinella zona dei “baretti” e in via Caracciolo dove hanno identificato 39 persone, controllato 10 autoveicoli e 2 esercizi commerciali e contestato – informa la Questura – una violazione per sosta vietata. Inoltre i poliziotti, in via Caracciolo e in via Generale Orsini, hanno identificato e denunciato A.C., 50enne napoletano, e A.V., 58enne di Formia, entrambi con precedenti di polizia e sottoposti a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e poiché inosservanti agli obblighi del provvedimento cui sono sottoposti. Infine gli agenti, in via Chiatamone, hanno identificato e denunciato S.L., 48enne ...

