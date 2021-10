Mourinho: “Veretout è il primo rigorista. Abraham lo ha innervosito? Può essere” (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella conferenza stampa post Juve-Roma, José Mourinho si è soffermato anche sul battibecco Abraham-Veretout su chi dovesse calciare il rigore: “Abbiamo definito le gerarchie, Jordan è il primo e Tammy è il terzo. Lui in quel momento pensava di essere invincibile e voleva tirarlo. C’è una definizione chiara, Szczesny ha parato. Si è innervosito Veretout? Può essere, ma io voglio giocatori che si nascondono. Sono contento che il calcio è tornato a essere calcio, è tutto questo il calcio”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella conferenza stampa post Juve-Roma, Josési è soffermato anche sul battibeccosu chi dovesse calciare il rigore: “Abbiamo definito le gerarchie, Jordan è ile Tammy è il terzo. Lui in quel momento pensava diinvincibile e voleva tirarlo. C’è una definizione chiara, Szczesny ha parato. Si è? Può, ma io voglio giocatori che si nascondono. Sono contento che il calcio è tornato acalcio, è tutto questo il calcio”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

