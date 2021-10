Motocross | Romain Febvre vince gara-1 del GP di Spagna | -1 da Herlings | 3° in rimonta Tony Cairoli 7°

(Di domenica 17 ottobre 2021)ha vinto-1 del GP di2021, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Arroyomolinos. L’alfiere della Kawasaki ha operato il sorpasso risolutore quando mancavano dodici minuti al termine della competizione: in quel frangente, infatti, il transalpino ha approfittato di un errore dello spagnolo Jorge Prado (KTM), partito a raffica e fino a quel momento dominatore della, poi secondo al traguardo con un ritardo di 1.7 secondi.si è così portato a un solo punto di distacco da Jeffreyin classifica generale. L’olandese della KTM si è reso protagonista di unasemplicemente strepitosa: al via si è ritrovato fuori dalla top-10, poi è risalito grazie ...

Advertising

corsedimoto : MXGP SPAGNA - Romain Febvre regola Jorge Prado e avvicita il leader MXGP Jeffrey Herlings. Rimonta fino al settimo… - federicob95 : Tutti in una immagine. Romain Febvre vince una spettacolare gara-1 della MXGP davanti a Prado e Herlings, che manti… - dianatamantini : MXGP - Romain Febvre grande protagonista a Lacapelle Marival, ad un passo dalla vittoria del GP. Ora è 2° tra il le… - corsedimoto : MXGP - Romain #Febvre grande protagonista a Lacapelle Marival, ad un passo dalla vittoria del GP. Ora è 2° tra il l… - igorducati : RT @corsedimoto: MXGP FRANCIA - A 36 anni Tony Cairoli arpiona bel quinto posto. Jeffrey Herlings replica a Romain Febvre e riconquista il… -

Ultime Notizie dalla rete : Motocross Romain

DIRETTAGP SPAGNA 2021: COMINCIA GARA 1 Siamo finalmente arrivati al via di gara - 1 per il Gp Spagna 2021 di. A Xanadù speraFebvre, staccato di 6 punti da Jeffrey Herlings: come abbiamo detto il francese si è laureato campione del mondo nel 2015, spezzando la serie del nostro Tony Cairoli ......al comando Jeffrey Herlings con 460 punti contro i 454 del sempre più sorprendenteFebvre. ... IN TV - Il GP di Spagna disarà trasmesso in streaming su Eurosport Player, mentre sarà ...Romain Febvre regola Jorge Prado e strappa la tabella rossa di leader MXGP a Jeffrey Herlings. Rimonta fino al settimo posto per Tony Cairoli Il francese Romain Febvre (Kawasaki) ha vinto la prima ...Diretta motocross Gp Spagna 2021 streaming video Rai: orario e risultato live di gara-1 e gara-2, domenica 17 ottobre si corre a Xanadù (fuori Madrid).