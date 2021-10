Mondiali pista, ultima fermata per Salvoldi, c.t. donne: ha vinto 250 medaglie (Di domenica 17 ottobre 2021) Salirà oggi sull'aereo che lo porterà in Francia verso i Mondiali su pista con il benservito in tasca. La Federciclismo ha già deciso, anche se la decisione verrà annunciata a novembre: dopo Davide ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) Salirà oggi sull'aereo che lo porterà in Francia verso isucon il benservito in tasca. La Federciclismo ha già deciso, anche se la decisione verrà annunciata a novembre: dopo Davide ...

Advertising

larenait : Ciclismo. I due campioni veronesi ai Mondiali su pista - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: I Mondiali su pista sono alle porte, il Cittì @marcovilla1969 ha ufficializzato la squadra e ci sarà anche @michelescarte. Gl… - bici84 : RT @Coninews: ????? I convocati #ItaliaTeam per i Mondiali di Roubaix! ?? La rassegna iridata di ciclismo su pista si terrà dal 20 al 24 ott… - ValeRossignoli : RT @Coninews: ????? I convocati #ItaliaTeam per i Mondiali di Roubaix! ?? La rassegna iridata di ciclismo su pista si terrà dal 20 al 24 ott… - _Sport_Calcio_ : ????? I convocati #ItaliaTeam per i Mondiali di Roubaix! ?? La rassegna iridata di ciclismo su pista si terrà dal 20… -