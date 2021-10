Miriam Leone, l'attrice neo sposa rivela a Domenica In: 'Amo Piero Angela'. Il regalo di Mara Venier lascia senza parole (Di domenica 17 ottobre 2021) Miriam Leone ospite del salotto di Domenica In, rivela a 'Zia' Mara: 'Da piccola ero innamorata di Piero Angela' . L'attrice, neo dell'imprenditore e musicista della band milanese Apple Jack, Paolo ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)ospite del salotto diIn,a 'Zia': 'Da piccola ero innamorata di' . L', neo dell'imprenditore e musicista della band milanese Apple Jack, Paolo ...

Advertising

francescacheeks : Il video di “Nei Tuoi Occhi” è fuori ???? Grazie a Miriam Leone e @StefanoAccorsi_ per aver preso parte a questo via… - francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - RadioItalia : 'Nei tuoi occhi' di Francesca Michielin è nella colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi neri'!… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Miriam Leone, l'attrice neo sposa rivela a Domenica In: «Amo Piero Angela». Il regalo di Mara Venier lascia senza parole https… - leggoit : Miriam Leone, l'attrice neo sposa rivela a Domenica In: «Amo Piero Angela». Il regalo di Mara Venier lascia senza p… -