Milano | lite nella zona della movida | donna in rianimazione con tagli sul corpo

Milano, lite nella movida: donna in rianimazione con tagli sul corpo (Di domenica 17 ottobre 2021) commenta Una donna di 31 anni è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda dopo aver ricevuto una ferita da taglio al corpo nel corso di una lite scoppiata vicino a corso Como, una delle ...

