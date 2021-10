Milan, Samu Castillejo e lacrime da vero milanista che merita rispetto (Di domenica 17 ottobre 2021) Samu Castillejo dagli insulti alla rivincita con il Milan. Troppe critiche ingenerose per un ragazzo che ha sempre dato tutto. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021)dagli insulti alla rivincita con il. Troppe critiche ingenerose per un ragazzo che ha sempre dato tutto.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, Samu Castillejo e lacrime da vero milanista che merita rispetto - #ACMilan #Milan - Mattiachenko78 : Ripropongo il mio tweet di ferragosto su Samu, alla luce di tutti quelli che ieri lo hanno osannato senza vergognar… - Mairon_AAI : RT @kT_Milano1899: Di solito metto la foto della curva, ma oggi no. Non posso. Chi ama e rispetta questa maglia merita lo stesso trattament… - DAMICOGino : 'Dollarumma se n'è andato per soldi, Samu è rimasto per amore!': i tifosi del Milan ringraziano Castillejo sui soci… - kT_Milano1899 : RT @kT_Milano1899: Di solito metto la foto della curva, ma oggi no. Non posso. Chi ama e rispetta questa maglia merita lo stesso trattament… -