Milan, Pioli: “Saremo competitivi fino alla fine” | VIDEO (Di domenica 17 ottobre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita vinta contro l'Hellas Verona Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) Stefano, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita vinta contro l'Hellas Verona

Advertising

CB_Ignoranza : Non era riuscito a trovare una squadra e alcuni 'tifosi' lo avevano insultato sui social tanto da costringerlo a di… - capuanogio : Va serenamente detto che il #Milan di #Pioli ha una resilienza e una capacità di tirare fuori energie e soluzioni i… - EnricoTurcato : Rimonte come quelle di ieri non le fai se non sei una squadra vera. Il #Milan sta proseguendo nel suo percorso e… - finallybarbos : RT @marianodacasteo: Lui tifa il Milan di Pioli. - Giovanna8216 : @Grande__Jack80 Ma no Jack lo vince il Milan del venerabile Pioli... ?? -