Milan, nessuna lesione per Rebic. Condizioni da valutare per la Champions (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Milan ha diramato un comunicato sulle Condizioni dell'attaccante Ante Rebic, uscito ieri a causa di una distorsione alla caviglia. L 'attaccante del Milan ha sostenuto oggi gli esami che hanno escluso lesioni capsulo legamentose. Le sue Condizioni verranno valutate giorno dopo giorno in particolare per il suo utilizzo in Champions, per la gara con il Porto. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Milan, nessuna lesione per Rebic. Condizioni da valutare per la Champions alfredopedulla.com Milan, per Rebic solo una distorsione, nessuna lesione alla caviglia Buone notizie per il Milan. Ante Rebic, costretto ad uscire dal campo, ieri, durante Milan-Verona, per infortunio, non ha nulla di grave, come si pensava in principio. Oggi, secondo quanto scrive Calc ...

