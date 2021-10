Milan | infortunio Rebic | l’esito degli esami svolti dall’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021), l’di Antenon è grave: escluse lesioni capsulo-legamentose. Gli aggiornamenti sull’attaccante Arrivano ottime notizie daello per quanto riguarda le condizioni di Ante: glia cui si è sottoposto l’attaccante del, che ieri sera è uscito sul finire del primo tempo della gara col Verona per un problema alla caviglia, hanno escluso lesioni capsulo-legamentose. Come appreso danews24.com,verrà ora quindi valutato giorno per giorno per capire se potrà essere inserito nella lista dei convocati per Oporto: Pioli incrocia le dita. L'articolo proviene da Calcio News 24.