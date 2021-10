Milan in Champions League con Rebic in dubbio e Kessié squalificato (Di domenica 17 ottobre 2021) Ante Rebic, uscito nel primo tempo di Milan-Verona, è a rischio per la trasferta di Porto di martedì. Franck Kessié sarà squalificato Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) Ante, uscito nel primo tempo di-Verona, è a rischio per la trasferta di Porto di martedì. Francksarà

Porto-Milan, Champions: dove vederla e probabili formazioni MAM-e Milan, infortunio Rebic: le ultime sulle sue condizioni Milan, infortunio Rebic: le sue condizioni. Uscito abbastanza dolorante dal campo, come precisato anche da Stefano Pioli, Ante Rebic al momento preoccupa non poco i tifosi del Mil ...

Infortunio Rebic, le condizioni del croato in vista di Porto-Milan Nella splendida rimonta di ieri sera contro il Verona, il Milan nel primo tempo ha dovuto sostituire Ante Rebic al 35' per una distorsione alla caviglia ...

