Milan che cuore, effetto Ibra per la vetta (Di domenica 17 ottobre 2021) Sotto di due gol col Verona, il Diavolo ribalta tutto nella ripresa con Giroud e un grande Leao. L'autogol di Gunter decide il match di LUCA TALOTTA Leggi su quotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Sotto di due gol col Verona, il Diavolo ribalta tutto nella ripresa con Giroud e un grande Leao. L'autogol di Gunter decide il match di LUCA TALOTTA

Advertising

AntoVitiello : Partita pazza a #SanSiro, il #Milan ribalta il doppio svantaggio nella ripresa e vince una gara pesantissima. Gli i… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Brahim #Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è… - AntoVitiello : #Gazidis, messaggio ai dipendenti: 'Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione… - Maicuntent1986 : RT @LorenzoASR_: 'No ma il #Milan con 700 infortunati le vince comunque tutte..' Cit HAAHHAHAHAHAHAHAHA Che squadra di buffoni - Matty2094 : Talmente lento che non ha ancora realizzato di non giocare più nel Milan. -