Milan, Ante Rebic: il verdetto dopo l'infortunio. Impensabile: quando lo potremo rivedere in campo (Di domenica 17 ottobre 2021) Per un Milan alle prese con una incredibile, impressionAnte, quantità di infortuni e sfortune, si pensi al Covid di Theo Hernandez e Brahim Diaz, almeno una buona notizia. Si parla di Ante Rebic, costretto ad uscire dal campo ieri sera, sabato 16 ottobre, nel match contro l'Hellas Verona al 36esimo del primo tempo (fino a quel momento il migliore in campo). I primi esami effettuati al croato, infatti, escludono lesioni i capsulo legamentose alla caviglia sinistra. Insomma, nulla di grave. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: difficile, ma comunque non impossibile, un recupero-lampo già per martedì sera, quando il Milan è chiamato alla difficilissima sfida di Champions League contro il Porto, dove per restare in corsa per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Per unalle prese con una incredibile, impression, quantità di infortuni e sfortune, si pensi al Covid di Theo Hernandez e Brahim Diaz, almeno una buona notizia. Si parla di, costretto ad uscire dalieri sera, sabato 16 ottobre, nel match contro l'Hellas Verona al 36esimo del primo tempo (fino a quel momento il migliore in). I primi esami effettuati al croato, infatti, escludono lesioni i capsulo legamentose alla caviglia sinistra. Insomma, nulla di grave. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: difficile, ma comunque non impossibile, un recupero-lampo già per martedì sera,ilè chiamato alla difficilissima sfida di Champions League contro il Porto, dove per restare in corsa per la ...

