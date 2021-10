Mezza Maratona Roma-Ostia, come cambia la viabilità (Di domenica 17 ottobre 2021) Si svolge oggi, 17 ottobre, la Mezza Maratona Roma Ostia. Sono temporaneamente chiuse al traffico, per consentire lo svolgimento della kermesse sportiva, in direzione Ostia via Cristoforo Colombo, dall’Eur al lido di Castel Fusano. Il percorso previsto è con partenza da via Cristoforo Colombo direzione Roma centro, via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo direzione Ostia, con arrivo in piazzale Cristoforo Colombo. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 ottobre 2021) Si svolge oggi, 17 ottobre, la. Sono temporaneamente chiuse al traffico, per consentire lo svolgimento della kermesse sportiva, in direzionevia Cristoforo Colombo, dall’Eur al lido di Castel Fusano. Il percorso previsto è con partenza da via Cristoforo Colombo direzionecentro, via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo direzione, con arrivo in piazzale Cristoforo Colombo. (Il Faro online)

Advertising

MikyTarricone : A Parma, forse la città più vivibile d'Italia, si corre una mezza maratona. Gente di tutte l'età che si misura su u… - VisitBCN_IT : In bocca al lupo a tutti i corridori che parteciperanno oggi alla Mezza Maratona di Barcellona! ??????? Superate i… - atleticaitalia : #atletica brava Rebecca Lonedo! ????? alla RomaOstia Half Marathon la 24enne debutta nella mezza maratona con 1h11:45… - TibetNews11 : La Mezza #Maratona di #Lhasa 2021 inizia al Potala Palace per assistere allo sviluppo degli #sport dell'altopiano - TibetNews11 : Corri con il cuore e non fermarti mai: inizia la mezza #maratona di #Lhasa -