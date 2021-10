Messa in Tv oggi domenica 17 ottobre 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 17 ottobre 2021) Come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 17 ottobre? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 17 ottobre 2021. Alle ore 10.55, dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Cattedrale di San Severo, a Foggia. Alle 12, invece, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Come ogni, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire lain televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare lain tv17? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per17. Alle ore 10.55, dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Cattedrale di San Severo, a Fa. Alle 12, invece, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la ...

