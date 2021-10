Marisa | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilnasce dalla contrazione di due nomi, Maria e Luisa; il primo ha origini ebraico-aramaiche, derivando dalMaryàm, e significa “principessa, signora”, mentre il secondo ha radici franco-tedesche e significa “illustre combattente”. Dalla stessa radice traeanche ilMarilù, mentre in alcuni casi, soprattutto nell’Italia meridionale, ilpuò costituire anche una combinazione di Maria e Rosaria. Nel nostro Paese ha conosciuto ampia rilevanza in particolar modo negli anni ’30, quando è risultato fra i primi 20 nomi più attribuite alle nenonate nel periodo compreso tra il 1933 e il 939. Nel 1931, inoltre, è stato al terzo posto dei nomi femminili più comuni a Roma. Oggi c’è da dire che è caduto un po’ in disuso, infatti nel 2019 è stato attribuito ad appena ...