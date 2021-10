Mara Venier: "Due anni chiuso in casa". Choc: com'è ridotto Nino D'Angelo | Guarda (Di domenica 17 ottobre 2021) Nino D'Angelo è stato ospite della puntata di oggi 17 ottobre di Domenica In, su Rai uno, ed è stato intervistato dalla sua grande amica Mara Venier. L'attore e cantante napoletano non ha passato un bel periodo, come ha premesso la conduttrice: "Due anni che sta chiuso dentro casa. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”. Nino D'Angelo ha quindi deciso di raccontare la sua depressione, cominciata quando ha perso i suoi genitori a cui era legatissimo: “Si diventa una nullità. E' inspiegabile se uno non tocca con mano”. L'artista partenopeo ha però ringraziato Mara Venier che gli è sempre stata vicino e lo ha sostenuto davvero con la sua presenza e con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)D'è stato ospite della puntata di oggi 17 ottobre di Domenica In, su Rai uno, ed è stato intervistato dalla sua grande amica. L'attore e cantante napoletano non ha passato un bel periodo, come ha premesso la conduttrice: "Dueche stadentro. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”.D'ha quindi deciso di raccontare la sua depressione, cominciata quando ha perso i suoi genitori a cui era legatissimo: “Si diventa una nullità. E' inspiegabile se uno non tocca con mano”. L'artista partenopeo ha però ringraziatoche gli è sempre stata vicino e lo ha sostenuto davvero con la sua presenza e con ...

Advertising

AlminaAgata : Mara Venier: 'invitami al matrimonio!' Pierpaolo Pretelli: 'sicuro!' Questa è musica per le mie orecchie!!! #pierxmara #prelemi - Roberta20797187 : RT @Blue_8Adventure: aspettando la cena a 4 tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Mara Venier e Achille Lauro #pierxmara #prelemi - Libero41316546 : RT @Basini__laura: Mara Venier:'Una debolezza per qualcuno e poi è arrivato l’amore' Un modo elegante per smontare una storia mai esistita… - RemediosGGM : Mara Venier totalmente innamorata di Pierpaolo, l'ha riempito di complimenti e ha capito quanto il suo legame con G… - Mariann29517397 : RT @Basini__laura: Mara Venier:'Una debolezza per qualcuno e poi è arrivato l’amore' Un modo elegante per smontare una storia mai esistita… -