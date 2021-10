Manuel Bortuzzo potrebbe ricominciare a muovere le gambe? La confessione al GF Vip: “Si può creare qualcosa che aggiri il problema…” (Di domenica 17 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo, dopo il drammatico incidente che lo ha travolto un paio di anni fa, chiacchierando nella Casa del Grande Fratello Vip con Davide Silvestri, ha svelato che, con una serie di interventi, potrebbe ricominciare a muovere le gambe. Manuel Bortuzzo potrebbe ricominciare a muovere le gambe? qualcosa si può riprendere. Essendo il midollo una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 17 ottobre 2021), dopo il drammatico incidente che lo ha travolto un paio di anni fa, chiacchierando nella Casa del Grande Fratello Vip con Davide Silvestri, ha svelato che, con una serie di interventi,lelesi può riprendere. Essendo il midollo una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

