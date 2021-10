Mantova-Lecco, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Derby lombardo nel Gruppo A della Serie C. Due ore di distanza tra le due città, quasi il doppio dei punti di divari nel primo raggruppamento della Lega Pro. Biancorosso contro blu-celeste. Allo stadio comunale Danilo Martelli, il Mantova di Maurizio Lauro attende, in una sfida ad alta tensione, il Lecco di Mauro Zironelli. I padroni di casa, attualmente tredicesimi con otto punti, non vincono da tre partite consecutive (due pareggio ed una sconfitta) ed i venti della zona bassissima della graduatoria iniziano a soffiare con forza. Gli ospiti, invece, brindano ad una classifica nettamente migliore: quinto posto con quindici punti ed uno score di due vittorie ed un ko nell’ultimo tris di gare. Di fronte si troveranno una delle compagini che pareggia di più in campionato (cinque volte per i Mantovani) e quella che non ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Derby lombardo nel Gruppo A dellaC. Due ore di distanza tra le due città, quasi il doppio dei punti di divari nel primo raggruppamento della Lega Pro. Biancorosso contro blu-celeste. Allo stadio comunale Danilo Martelli, ildi Maurizio Lauro attende, in una sfida ad alta tensione, ildi Mauro Zironelli. I padroni di casa, attualmente tredicesimi con otto punti, non vincono da tre partite consecutive (due pareggio ed una sconfitta) ed i venti della zona bassissima della graduatoria iniziano a soffiare con forza. Gli ospiti, invece, brindano ad una classifica nettamente migliore: quinto posto con quindici punti ed uno score di due vittorie ed un ko nell’ultimo tris di gare. Di fronte si troveranno una delle compagini che pareggia di più in campionato (cinque volte per ini) e quella che non ha ...

