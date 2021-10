Manchester United-Atalanta, Champions League 2021/2022: data, orario, diretta tv e streaming (Di domenica 17 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 l’Atalanta fa visita al Manchester United nella terza giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022. Una sfida delicata per la Dea, al comando del girone dopo due turni ma opposta alla squadra più temibile. Nonostante il momento complicato, come testimoniano le due sconfitte e il pareggio nelle ultime tre gare di campionato, Ronaldo e compagni rappresentano un avversario molto ostico. Impegno tutt’altro che agevole dunque per l’Atalanta, che ha però le carte in regola per dire la propria. TV E streaming – La partita non sarà trasmessa in chiaro. Manchester United-Atalanta sarà in diretta tv su Sky Sport, ma gli appassionati ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 l’fa visita alnella terza giornata del gruppo F della. Una sfida delicata per la Dea, al comando del girone dopo due turni ma opposta alla squadra più temibile. Nonostante il momento complicato, come testimoniano le due sconfitte e il pareggio nelle ultime tre gare di campionato, Ronaldo e compagni rappresentano un avversario molto ostico. Impegno tutt’altro che agevole dunque per l’, che ha però le carte in regola per dire la propria. TV E– La partita non sarà trasmessa in chiaro.sarà intv su Sky Sport, ma gli appassionati ...

