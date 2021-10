Magrini: «Più vaccinati grazie al green pass, l’Italia ha fatto bene» (Di domenica 17 ottobre 2021) Il direttore di Aifa, agenzia del farmaco: «Contiamo di veder salire ancora la percentuale degli immunizzati, sì al certificato verde anche a chi ha ricevuto le dosi di Sputnik e Sinovac. La mobilità è un diritto» Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Il direttore di Aifa, agenzia del farmaco: «Contiamo di veder salire ancora la percentuale degli immunizzati, sì al certificato verde anche a chi ha ricevuto le dosi di Sputnik e Sinovac. La mobilità è un diritto»

Advertising

antonia_magrini : @lucatelese Ribadisco che i giornalisti ( salvo qualcuno a cui è rimasta un po’ di dignità) sono e continuano ad es… - GiancaGuarin : Quel Magrini che non ricorda più dove AIFA abbia infilato il verbale della riunione durante la quale hanno declinat… - antonia_magrini : RT @simabastaroghi: All’estero sono più informati di noi - darioT_ : RT @lucadf: Che la #Vitaminad sia il farmaco più consumato nell’anziano è un dato preoccupante per la discutibile utilità, confermata dai c… - AleGnocchi : RT @lucadf: Che la #Vitaminad sia il farmaco più consumato nell’anziano è un dato preoccupante per la discutibile utilità, confermata dai c… -

Ultime Notizie dalla rete : Magrini Più DIRETTA/ Grosseto Reggiana (risultato finale 0 - 0) video tv: nessun vincitore Resta quintultima la formazione allenata da Lamberto Magrini, consapevole che il calendario non offre una grande occasione con l'impegno sulla carta più difficile. Le due squadre tornano ad ...

Serie C, Grosseto - Reggiana 0 - 0: cronaca e tabellino Gli equilibri sono stati rotti dalla coppia reggiana Sciaudone - Cauz che ha creato più volte ... Allenatore: Lamberto Magrini. REGGIANA (3 - 5 - 1 - 1) Voltolini; Rozzio, Camigliano, Cauz, Libutti (...

Coronavirus, Magrini: «Più vaccinati grazie al green pass, l’Italia ha fatto bene» Corriere della Sera Resta quintultima la formazione allenata da Lamberto, consapevole che il calendario non offre una grande occasione con l'impegno sulla cartadifficile. Le due squadre tornano ad ...Gli equilibri sono stati rotti dalla coppia reggiana Sciaudone - Cauz che ha creatovolte ... Allenatore: Lamberto. REGGIANA (3 - 5 - 1 - 1) Voltolini; Rozzio, Camigliano, Cauz, Libutti (...