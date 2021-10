"L'unica cosa che vuole". Mariotto massacrato a Domenica In, gode Al Bano Carrisi (Di domenica 17 ottobre 2021) Qui Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata è quella di oggi, Domenica 17 ottobre: si ritorna in onda dopo lo stop della precedente settimana dovuto alla partita della nazionale. Il programma inizia con un'intervista a Nino D'Angelo prima e Pier Paolo Pretelli poi, quest'ultimo seguitissimo dalle sue numerose fan, che hanno accompagnato la sua comparsata su Rai 1 da un diluvio di commenti estatici su Twitter. Poi, però, i riflettori si spostano su Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda ieri sera, con la prima puntata della nuova edizione. E tra i ballerini ecco anche Al Bano Carrisi, assolutamente scatenato, protagonista di uno show a tutto tondo. Ma la danza di Al Bano non è stata gradita dal graffiante giudice Guillermo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) QuiIn, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata è quella di oggi,17 ottobre: si ritorna in onda dopo lo stop della precedente settimana dovuto alla partita della nazionale. Il programma inizia con un'intervista a Nino D'Angelo prima e Pier Paolo Pretelli poi, quest'ultimo seguitissimo dalle sue numerose fan, che hanno accompagnato la sua comparsata su Rai 1 da un diluvio di commenti estatici su Twitter. Poi, però, i riflettori si spostano su Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda ieri sera, con la prima puntata della nuova edizione. E tra i ballerini ecco anche Al, assolutamente scatenato, protagonista di uno show a tutto tondo. Ma la danza di Alnon è stata gradita dal graffiante giudice Guillermo ...

Advertising

reportrai3 : Dopo le stragi del 1992, ‘ndrangheta e cosa nostra si sono riunite sotto un’unica cupola occulta: la cosa nuova. In… - DSantanche : È #Provenzano ad essere fuori dall'arco costituzionale per le sue gravissime dichiarazioni. Non c'è nulla di più an… - LaDeaAurora : @SiSonoBlakee @DarcyStyl1ns0n cosa ti avevo chiesto? di non far soffrire sophie. questa era l’unica cosa che ti ave… - isoledipinte : l'unica cosa che possono criticare ad Alex è l'espressione, la mimica facciale (che poi è ridicola pure questa cosa… - inalicesarms : unica cosa positiva di tutta questa storia la dimostrazione di sebastian #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : unica cosa "Grazie, Rafa e Sharapova". Il segreto di Paula Badosa, dopo la depressione E' complicato, è il tennis, l'unica soluzione è ricavare gioia dalla sofferenza, proprio come fa ... Proprio il passato fa più forte e orgogliosa, oggi, la Badosa: "La prima cosa che mi passa per la ...

Lazio Inter, nerazzurri sterili in avanti. Dzeko e Correa da rivedere ... Edin Dzeko , che nel match di ieri ha collezionato un solo duello aereo vinto (cosa alquanto ... Unica nota positiva Ivan Perisic, che oltre ad aver trasformato la massima punizione vanta due dribbling ...

Il ritorno dei Duran Duran: «Vivere il presente è l’unica cosa che conta» Corriere della Sera Song in the Smoke, la recensione del coinvolgente survival in realtà virtuale La recensione di Song in the Smoke, un survival che ci trascina anima e corpo nella preistoria grazie ad atmosfera e realtà virtuale. Il genere survival è sovraffollato, spesso a causa di titoli che ...

La scienza non è “neutra” L’idea sbagliata che sia sospinta dalla ricerca della verità assoluta indipendentemente dalla politica, dall'economia e dalla società è alla base di equivoci nel dibattito ...

E' complicato, è il tennis, l'soluzione è ricavare gioia dalla sofferenza, proprio come fa ... Proprio il passato fa più forte e orgogliosa, oggi, la Badosa: "La primache mi passa per la ...... Edin Dzeko , che nel match di ieri ha collezionato un solo duello aereo vinto (alquanto ...nota positiva Ivan Perisic, che oltre ad aver trasformato la massima punizione vanta due dribbling ...La recensione di Song in the Smoke, un survival che ci trascina anima e corpo nella preistoria grazie ad atmosfera e realtà virtuale. Il genere survival è sovraffollato, spesso a causa di titoli che ...L’idea sbagliata che sia sospinta dalla ricerca della verità assoluta indipendentemente dalla politica, dall'economia e dalla società è alla base di equivoci nel dibattito ...