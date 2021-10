Luce dei tuoi occhi si avvicina al gran finale: quando si concluderà la fiction con Anna Valle (Di domenica 17 ottobre 2021) La fiction di Canale5 non sta deludendo le aspettative dei telespettatori che si sono lasciati trasportare dalla intricata storia di una madre alla ricerca della verità su sua figlia. I personaggi interpretati da Anna Valle, nei panni di Emma, e da Giuseppe Zeno, in quelli di Enrico, stanno colpendo il pubblico di Luce dei tuoi occhi puntata dopo puntata tra amori e misteri che devono ancora portare la verità sul nome della bambina scomparsa 16 anni prima. Il mistero però non tarderà ad essere svelato poiché la serie si avvicina al suo gran finale. Scopriamo a che punto è la trama della fiction e quando si concluranno le puntate di Luce dei tuoi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladi Canale5 non sta deludendo le aspettative dei telespettatori che si sono lasciati trasportare dalla intricata storia di una madre alla ricerca della verità su sua figlia. I personaggi interpretati da, nei panni di Emma, e da Giuseppe Zeno, in quelli di Enrico, stanno colpendo il pubblico dideipuntata dopo puntata tra amori e misteri che devono ancora portare la verità sul nome della bambina scomparsa 16 anni prima. Il mistero però non tarderà ad essere svelato poiché la serie sial suo. Scopriamo a che punto è la trama dellasi concluranno le puntate didei...

Advertising

teatrolafenice : ??????? Trafitto dall'Italia e dal suo fascino, la sua luce senza dimenticare la cosiddetta 'Sehnsucht' e i rigori nor… - Cild2014 : #Buchineri. E' on-line il nostro rapporto, attraverso il quale proviamo far luce sulle pesanti ombre che avvolgono… - LeggieroAlessio : @silvamarcoange1 Grazie, so bene che a uno sguardo superficiale appaio un “polemico scontento”, ma è luce che cerco… - MariaSperling2 : RT @Cla_MultiFandom: ??Cosa ci fai In mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi O in fin dei conti non ti frega niente? Tanti ti cercano S… -