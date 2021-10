Lotta all’evasone della tassa di soggiorno | attività ricettive di Terracina al setaccio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021)– Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro tra l’assessore al Turismo Barbara Cerilli, il Dirigente del Settore Turismo e il ComandantePolizia Locale per approntare un programma di controlli relativi al pagamento dell’imposta di. “A partire da lunedì – fa sapere l’assessore Cerilli – la Polizia Locale avvierà una massiccia campagna di controlli sulla regolarità delle posizioni, circa l’imposta di, da parte di tutte lesul territorio comunale. Alberghi, bed and breakfast, camping, agriturismo, case vacanza e appartamenti affittati saranno soggetti ai controlli degli agenti. Ricordo che questeagiscono da sostituti d’imposta e quindi percepiscono il dovuto dagli ospiti per conto del ...