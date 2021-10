Lo Russo-Damilano | la sfida finale

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono aperti oggi alla 7 i seggi elettorali dove fino alle 23 di oggi e poi domani dalla 7 alle 15 si potrà votare per scegliere il nuovo sindaco di Torino, tra i duenti arrivati al ballottaggio: Stefano Loe Paolo. Alle 12 di oggi l’affluenza è stata dell’8,58 per cento, in calo di circa un punto percentuale rispetto al primo turno. Al voto del 3 e 4 ottobre Loaveva smentito i pronostici della vigilia arrivando a superareche i sondaggi davano per favorito. Resta ora da vedere se il centrosinistra proseguire il trend o il centrodestra riuscirà a invertire a suo favore la tendenza. L'articolo proviene da Nuova Società.

A Roma (dove sono in corsa Enrico Michetti e Roberto Gualtieri ) e Torino (la sfida è tra Stefano Loe Paolo) il sindaco uscente è del Movimento 5 Stelle. A Benevento il sindaco ...A Torino, il rush finale coinvolge Stefano Lo, candidato del centrosinistra e Paolo, sostenuto dal centrodestra. Mentre, a Trieste, si sfidano il sindaco uscente Roberto Dipiazza, ...AGI - Affluenza in calo per i ballottaggi in 65 comuni d'Italia. Alle 12 era andato a votare per l'elezione diretta dei sindaci poco più del 10% degli aventi diritto, contro il 12,57 del primo turno.Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, sia a Roma sia a Torino. I sentiment nei partiti sul secondo turno delle Amministrative ...