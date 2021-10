LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: Trentin, Battistella e Verza in testa! Martin si muove da dietro! (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 16.01 A qualche metro da Guillaume Martin c’è il gregario Rochas, Albanese e Scaroni. 16.00 In difficoltà Riccardo Verza che si stacca! Si sta avvicinando invece Guillaume Martin! 15.59 Il transalpino ha un ritardo di 15? dal terzetto, il gruppo paga invece 25?. 15.58 Guillaume Martin (Cofidis) non ci sta! Il francese parte da dietro e prova a rientrare! 15.57 I battistrada svoltano ora a destra per scalare La Rosina: 2,1 km al 6,5%. 15.56 Buona collaborazione in questo terzetto con cambi regolari. 15.55 Azione intelligente congeniata da UAE-Emirates e Astana: uomini come Hirschi, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del16.01 A qualche metro da Guillaumec’è il gregario Rochas, Albanese e Scaroni. 16.00 In difficoltà Riccardoche si stacca! Si sta avvicinando invece Guillaume! 15.59 Il transalpino ha un ritardo di 15? dal terzetto, il gruppo paga invece 25?. 15.58 Guillaume(Cofidis) non ci sta! Il francese parte da dietro e prova a rientrare! 15.57 I battistrada svoltano ora a destra per scalare La Rosina: 2,1 km al 6,5%. 15.56 Buona collaborazione in questo terzetto con cambi regolari. 15.55 Azione intelligente congeniata da UAE-Emirates e Astana: uomini come Hirschi, ...

Advertising

rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Veneto Classic meno di un'ora al via. La squadra sarà orfana di Filippo Fiorelli fermato dalla febbre. ?? ?? 5 gli… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa gruppo a 2’40” e in rimonta - #Veneto… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa gruppo a 2’30” e in rimonta - #Veneto… - raibobo : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… - sportnelweb : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… -