LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: grande selezione su La Tisa, gruppo a 1’20” dalla testa della corsa (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 15.30 Marco Tizza (Amore e Vita) prova a sganciarsi dal gruppo dei migliori. 15.29 Rilancia Felline in testa al gruppo: non c’è un metro di pianura, corsa davvero spettacolare in questa fase! 15.27 gruppo compatto di sette corridori che si è ricongiunto in testa alla corsa. 15.26 Ripreso immediatamente Zurlo dopo il tentativo di azione. 15.25 ALLUNGO DI MATTEO ZURLO! Ci prova il corridore di casa della Zalf. 15.24 IN grande SPOLVERO MATTEO TRENTIN! L’ex campione europeo tira per i ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALACRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del15.30 Marco Tizza (Amore e Vita) prova a sganciarsi daldei migliori. 15.29 Rilancia Felline inal: non c’è un metro di pianura,davvero spettacolare in questa fase! 15.27compatto di sette corridori che si è ricongiunto inalla. 15.26 Ripreso immediatamente Zurlo dopo il tentativo di azione. 15.25 ALLUNGO DI MATTEO ZURLO! Ci prova il corridore di casaZalf. 15.24 INSPOLVERO MATTEO TRENTIN! L’ex campione europeo tira per i ...

