LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA | Ca’ del Poggio alle spalle | il gruppo non lascia oltre i tre minuti alla fuga

(Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del13.18 Martinelli inizia a rialzarsi: la sua avventura nel tentare di recuperare sui fuggitivi si è probabilmente chiusa qui. 13.15 La situazione dopo aver passato il Ca’ del: Peter Rikunov (Gazprom Rusvelo), Luca Pajek (Hrinkow Advarics Cycleang), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Lorenzo Visintainer (General Store Essegibi), Paolo Totò (Amore&Vita) Federico Burchio (Work Service Marchiol) e Simone Bevilacqua (Vini Zabù) con 1’35” su Edoardo Martinelli (Mg.k Vis VPM);a 3’05”. 13.11 Il Ca’ delnon fa danni: il primo a ...

Partenza ore 12 Diretta TV: Rai Sport (14 - 15.55) e Rai 2 (15.55 - 17.15). Diretta testuale: OA Sport, a partire dalle 12. PERCORSO VENETO CLASSIC 2021 La nuova classica, con un tracciato di 208 km , porterà i corridori da Venezia a Bassano del Grappa . Come si evince dall'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 12.02 Corsa partita da una decina di chilometri: tra i grandi favoriti odier ...