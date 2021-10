LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: Razgatl?o?lu vince la Superpole Race in volata su Redding, 3° posto per Rea. Alle 20.00 la gara-2 (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Grazie per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 20.00 per una gara-2 da non perdere. Un saluto da tutti! 17.29 Quarto posto per Axel Bassani (Ducati), il migliore degli italiani. Sesta piazza per Andrea Locatelli (Yamaha), ottavo per Michael Ruben Rinaldi (Ducati). 17.26 Nuova vittoria per Razgatl?o?lu che si avvicina al primo titolo in carriera. La Race-2 di questa sera potrebbe essere determinate per la classifica generale. 17.23 Terzo posto per Jonathan Rea che perde altri 5 punti da Razgatl?o?lu. Sale a +34 il vantaggio del turco sull’inglese che dopo questa prova ha 75 lunghezze su Redding, matematicamente ancora in corsa per il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Grazie per averci seguito in questa. Appuntamento20.00 per una-2 da non perdere. Un saluto da tutti! 17.29 Quartoper Axel Bassani (Ducati), il migliore degli italiani. Sesta piazza per Andrea Locatelli (Yamaha), ottavo per Michael Ruben Rinaldi (Ducati). 17.26 Nuova vittoria per Razgatl?o?lu che si avvicina al primo titolo in carriera. La-2 di questa sera potrebbe essere determinate per la classifica generale. 17.23 Terzoper Jonathan Rea che perde altri 5 punti da Razgatl?o?lu. Sale a +34 il vantaggio del turco sull’inglese che dopo questa prova ha 75 lunghezze su, matematicamente ancora in corsa per il ...

