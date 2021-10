LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: alle 20.00 la partenza di gara-2, Razgatlioglu può ipotecare il Mondiale (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati per la DIRETTA di gara-2 del Gran Premio d’Argentina 2021, dodicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Superbike. 17.32 Grazie per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 20.00 per una gara-2 da non perdere. Un saluto da tutti! 17.29 Quarto posto per Axel Bassani (Ducati), il migliore degli italiani. Sesta piazza per Andrea Locatelli (Yamaha), ottavo per Michael Ruben Rinaldi (Ducati). Solida prova per i nostri connazionali che anche ieri sono stati protagonisti. 17.26 Nuova vittoria per Razgatl?o?lu che si avvicina al primo titolo in carriera. La race-2 di questa sera ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati per ladi-2 del Gran Premio d’, dodicesimo e penultimo round stagionale del. 17.32 Grazie per averci seguito in questa. Appuntamento20.00 per una-2 da non perdere. Un saluto da tutti! 17.29 Quarto posto per Axel Bassani (Ducati), il migliore degli italiani. Sesta piazza per Andrea Locatelli (Yamaha), ottavo per Michael Ruben Rinaldi (Ducati). Solida prova per i nostri connazionali che anche ieri sono stati protagonisti. 17.26 Nuova vittoria per Razgatl?o?lu che si avvicina al primo titolo in carriera. La race-2 di questa sera ...

