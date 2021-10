LIVE Olimpia Milano-Venezia 90-55, Serie A basket in DIRETTA: sgoccioli di partita al Forum (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93-57 TRIPLA DI RICCI! 90-57 Watt al ferro trova il canestro vincente. 90-55 Hall non sbaglia e +35 meneghino. 88-55 Tonut non sbaglia sotto canestro. 88-53 Tiro libero vincente del greco. 87-53 Mitoglou trova un gran gancio sotto canestro. 85-53 Shields trova il canestro al ferro. 83-53 PHILIP DA TRE! Venezia vuole rende il passivo meno pesante. 83-50 MITOGLOU DA TRE! +33 meneghino. 80-50 MITOGLOU PIAZZA IL +30! Timeout ospite. 78-50 Risponde immediatamente Charalampopoulos. 78-47 DATOME DA TRE! +31 Milano 75-47 Gran giocata di Datome per Mitoglou. 73-47 Sanders prova a svegliare i compagni. INIZIO QUARTO QUARTO 22.08 Olimpia Milano da impazzire sin qui: nonostante un tentativo di rimonta dei lagunari, Messina gongola per il +28 condito dalle ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93-57 TRIPLA DI RICCI! 90-57 Watt al ferro trova il canestro vincente. 90-55 Hall non sbaglia e +35 meneghino. 88-55 Tonut non sbaglia sotto canestro. 88-53 Tiro libero vincente del greco. 87-53 Mitoglou trova un gran gancio sotto canestro. 85-53 Shields trova il canestro al ferro. 83-53 PHILIP DA TRE!vuole rende il passivo meno pesante. 83-50 MITOGLOU DA TRE! +33 meneghino. 80-50 MITOGLOU PIAZZA IL +30! Timeout ospite. 78-50 Risponde immediatamente Charalampopoulos. 78-47 DATOME DA TRE! +3175-47 Gran giocata di Datome per Mitoglou. 73-47 Sanders prova a svegliare i compagni. INIZIO QUARTO QUARTO 22.08da impazzire sin qui: nonostante un tentativo di rimonta dei lagunari, Messina gongola per il +28 condito dalle ...

