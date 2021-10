LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-10, Serie A basket in DIRETTA: dominio dei padroni di casa nel primo quarto (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo quarto 20-10 TRIPLA DI DE NICOLAO ALLO SCADERE! 20-7 TRIPLA DATOME! +13 Olimpia Milano. 17-7 ALTRA GIOCATA DI BILIGHA! 15-7 Sanders appoggia a canestro a due passi. 15-5 SCHIACCIATE DI BILIGHA! Assist di Hall e gran giocata del #19. 13-5 Possesso Olimpia: Venezia in evidente difficoltà con il fraseggio casalingo. 13-5 MITOGLU CHE GIOCATA! In area si gira e trova il canestro. 11-5 Stefano Tonut dall’arco riporta Venezia nel quarto. 11-2 DELANEY DA TRE!!! Olimpia Milano dominante sin qui. 8-2 Ricci recupera palla e Shields ringrazia: time-out Reyer. 6-2 Gancio di Watt sotto canestro. 6-0 SHIELDS DA TRE! Assist di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE20-10 TRIPLA DI DE NICOLAO ALLO SCADERE! 20-7 TRIPLA DATOME! +13. 17-7 ALTRA GIOCATA DI BILIGHA! 15-7 Sanders appoggia a canestro a due passi. 15-5 SCHIACCIATE DI BILIGHA! Assist di Hall e gran giocata del #19. 13-5 Possessoin evidente difficoltà con il fraseggiolingo. 13-5 MITOGLU CHE GIOCATA! In area si gira e trova il canestro. 11-5 Stefano Tonut dall’arco riportanel. 11-2 DELANEY DA TRE!!!dominante sin qui. 8-2 Ricci recupera palla e Shields ringrazia: time-out Reyer. 6-2 Gancio di Watt sotto canestro. 6-0 SHIELDS DA TRE! Assist di ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Venezia 20-10 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Venezia #20-… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia Serie A basket in DIRETTA: la troupe di Messina vuole rispondere alla Virtus -… - MagdiBruja : Siamo live Forza Olimpia ???? Ciao @rosso_cristiano @HikenNoFede2 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A Basket UnipolSai 2021/22 - L’Olimpia Milano torna sul parquet di casa dopo le due vittorie i… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia Serie A basket in DIRETTA: sfida di cartello per la capolista - #Olimpia #Milano-Venezi… -