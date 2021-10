LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Prado in fuga nella prima manche, 7° Cairoli (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23? Febvre ha ormai raggiunto Prado e si appresta ad affondare l’attacco per portarsi in testa a gara-1, mentre Gajser si trova a 3? dai primi due. -24? Febvre virtualmente leader del Mondiale in questo momento, grazie alla brutta partenza di Herlings. La gara però è ancora lunghissima… -25? Pubblico spagnolo in visibilio per questa fantastica partenza di Prado, a caccia di una vittoria che sarebbe a dir poco clamorosa. Cairoli all’attacco su Paturel per tornare in sesta piazza. -27? Cairoli ripassa Jonass e si lancia all’inseguimento di Seewer, mentre Prado prova ad allungare e guadagna 2? sugli inseguitori. -28? Cairoli perde un paio di posizioni durante il primo giro ed è 8°, con alle spalle uno scatenato ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-23? Febvre ha ormai raggiuntoe si appresta ad affondare l’attacco per portarsi in testa a gara-1, mentre Gajser si trova a 3? dai primi due. -24? Febvre virtualmente leader del Mondiale in questo momento, grazie alla brutta partenza di Herlings. La gara però è ancora lunghissima… -25? Pubblico spagnolo in visibilio per questa fantastica partenza di, a caccia di una vittoria che sarebbe a dir poco clamorosa.all’attacco su Paturel per tornare in sesta piazza. -27?ripassa Jonass e si lancia all’inseguimento di Seewer, mentreprova ad allungare e guadagna 2? sugli inseguitori. -28?perde un paio di posizioni durante il primo giro ed è 8°, con alle spalle uno scatenato ...

