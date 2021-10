Live Juventus-Roma 1-0 | Kean sblocca il risultato

(Di domenica 17 ottobre 2021) José Mourinho ritrova la sua rivale numero uno: la. Non lo fa da allenatore dell'Inter, come all'epoca, ma da tecnico di unache, dopo il piccolo capitombolo nel...

juventusfc : #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : Si scalda #JuveRoma LIVE! - angelicuuuuu : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - fcin1908it : LIVE Juventus-Roma 1-0: Kean porta avanti i bianconeri di testa -

L'arbitro Orsato fischia il calcio d'inizio tra la formazione di Allegri e di Mourinho, che è stato insultato dai tifosi bianconeri all'ingresso in campo durante il riscaldamento- Roma, le ...- Roma 0 - 0 ((4 - 4 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All. Allegri Roma (4 - 2 - 3 - 1)...Alle 20.45 il fischio d'inizio di Juventus-Roma. Mourinho schiera la formazione tipo, con il recuperato Abraham dal 1', supportato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia, aveva caricato così la squadra: “Loro sono superiori, ma dobbiamo avere il coraggio di fare la partita. Per me e Max conta solo il risultato”.