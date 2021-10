LIVE Ciclismo | cronometro delle nazioni 2021 in DIRETTA | Evenepoel sfida Kueng | c’è De Marchi

Leggi su oasport

(Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming della– Tutti gli italiani in gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, tradizionale appuntamento di fine stagione per ilprofessionistico internazionale. L’evento torna protagonista dopo l’assenza forzata dell’anno scorso e si preannuncia altamente spettacolare, visto il parterre di lusso che vedremo lungo i 44,5 km previsti dalla prova contro il tempo con partenza e arrivo a Les Herbiers (Francia). Non ci sarà Filippo Ganna, Campione del Mondo a. L’alfiere della Ineos Grenadiers è alle prese ...