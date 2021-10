LIVE Ciclismo | Cronometro delle Nazioni 2021 in DIRETTA | bene De Marchi al primo intermedio! E’ battaglia tra Evenepoel e Kueng

(Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38: Buona notizia!!! Alessandro Deè il migliore alintermedio dopo poco più di 10 km di gara! 15.31: Partiti, tutti i partecipanti sono in strada 15.28: Gate, Wolf, Muff i primi tre alintermedio 15.27: Sono partiti il francese Latour e il belga Hermans. Mancano solo15.24: Partito l’estone Taaramae 15.21: Partito Alessandro De! Purtroppo non funzionail sistema degli intermedi 15.19: Fuori dalla top ten l’azzurro Aimonetto nella gara Under 23. La vittoria va al francese Devanne che sopravanza di oltre un minuto il belga Huys, terzo posto per il tedesco Knolle, quarto il francese ...

Nella mattinata di oggi, a partire dalle 10.30 anche diverse attività al parco San Giuliano per le famiglie: i bambini hanno potuto incontrare tanti campioni del ciclismo professionistico. LEGGI ANCHE Aleix Espargaro, dalla MotoGP al ciclismo professionistico. LA SFIDA — Redding non è l'unico pilota a strizzare l'occhio al ciclismo professionistico Scott spiega: "Ne ho parlato con il mi ...