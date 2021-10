LIVE – Brescia-Napoli 41-39, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 17 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Germani Brescia-GeVi Napoli basket, sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Galvanizzati dalla prima vittoria in campionato e contro un avversario prestigioso come Treviso, i partenopei arrivano al Palaleonessa con il morale alle stelle. Ma il pubblico di casa spingerà i propri beniamini alla ricerca dei due punti che ancora mancano, dopo tre partite giocate. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 17:30 di domenica 17 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia fornendo aggiornamenti continui su quanto accade sul parquet di gioco. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Latestuale di Germani-GeVi, sfida valida per la quarta giornata dellaA1di. Galvanizzati dalla prima vittoria in campionato e contro un avversario prestigioso come Treviso, i partenopei arrivano al Palaleonessa con il morale alle stelle. Ma il pubblico di casa spingerà i propri beniamini alla ricerca dei due punti che ancora mancano, dopo tre partite giocate. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 17:30 di domenica 17 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia fornendo aggiornamenti continui su quanto accade sul parquet di gioco. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA ...

