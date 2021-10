L’Inter Women torna alla vittoria: Roma ko (Di domenica 17 ottobre 2021) Successo per L’Inter Women contro la Roma Dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere L’Inter Women di Rita Guarino e lo fa nel recupero della quarta giornata della Serie A Femminile contro la Roma, rinviato per diversi casi di Coronavirus nella squadra nerazzurra. A decidere l’incontro è la rete di Ajara Njoya, al suo primo centro con la maglia interista. Le nerazzurre partono subito bene con un pressing molto alto e nei primi minuti di gioco collezionano diverse occasioni importanti. Risponde la Roma con Thaisa da fuori area al 10?, ma Francesca Durante respinge con una grande parata. Al 19? L’Inter prova a spingere con una giocata personale di Karchouni, ma il risultato rimane invariato. Le giallorosse ci provano da ... Leggi su intermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Successo percontro laDopo due sconfitte consecutive,a vinceredi Rita Guarino e lo fa nel recupero della quarta giornata della Serie A Femminile contro la, rinviato per diversi casi di Coronavirus nella squadra nerazzurra. A decidere l’incontro è la rete di Ajara Njoya, al suo primo centro con la maglia interista. Le nerazzurre partono subito bene con un pressing molto alto e nei primi minuti di gioco collezionano diverse occasioni importanti. Risponde lacon Thaisa da fuori area al 10?, ma Francesca Durante respinge con una grande parata. Al 19?prova a spingere con una giocata personale di Karchouni, ma il risultato rimane invariato. Le giallorosse ci provano da ...

Advertising

ines4sampaio : RT @FIGCfemminile: 'T?tto ?? r?sto ?` #Njo??' ?? Primo e decisivo gol in Serie A per l'attaccante camerunense dell'@Inter_Women! ???? @AjaraN… - daianadilisi24 : RT @FIGCfemminile: 'T?tto ?? r?sto ?` #Njo??' ?? Primo e decisivo gol in Serie A per l'attaccante camerunense dell'@Inter_Women! ???? @AjaraN… - sfigainpersona_ : RT @FIGCfemminile: 'T?tto ?? r?sto ?` #Njo??' ?? Primo e decisivo gol in Serie A per l'attaccante camerunense dell'@Inter_Women! ???? @AjaraN… - settalese : RT @FIGCfemminile: 'T?tto ?? r?sto ?` #Njo??' ?? Primo e decisivo gol in Serie A per l'attaccante camerunense dell'@Inter_Women! ???? @AjaraN… - Coxin98 : RT @FIGCfemminile: 'T?tto ?? r?sto ?` #Njo??' ?? Primo e decisivo gol in Serie A per l'attaccante camerunense dell'@Inter_Women! ???? @AjaraN… -