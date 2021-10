L’infermiera di terapia intensiva si dichiara No vax alla protesta del porto di Trieste. La vedono dall’ospedale: sospesa – Il video (Di domenica 17 ottobre 2021) Un’infermiera che, nel pieno della pandemia del Coronavirus, ha lavorato in un reparto di terapia intensiva, ha deciso di scendere in piazza, venerdì mattina al porto di Trieste, varco quattro, per dire no al Green pass anche sul lavoro. In quell’occasione ha confessato di essere una convinta No vax, non badando al fatto che ad ascoltarla c’erano migliaia di persone e decine di giornalisti e telecamere. Una dichiarazione che le è costata una sospensione dal lavoro. Lei si chiama Nadia Norbedo e lavora nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Trieste. Da operatrice sanitaria, ha l’obbligo di immunizzarsi dal virus. Senza se e ma, per la salute dei pazienti. ANSA La protesta al porto di ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Un’infermiera che, nel pieno della pandemia del Coronavirus, ha lavorato in un reparto di, ha deciso di scendere in piazza, venerdì mattina aldi, varco quattro, per dire no al Green pass anche sul lavoro. In quell’occasione ha confessato di essere una convinta No vax, non badando al fatto che ad ascoltarla c’erano migliaia di persone e decine di giornalisti e telecamere. Unazione che le è costata una sospensione dal lavoro. Lei si chiama Nadia Norbedo e lavora nel reparto didell’ospedale Maggiore di. Da operatrice sanitaria, ha l’obbligo di immunizzarsi dal virus. Senza se e ma, per la salute dei pazienti. ANSA Laaldi ...

