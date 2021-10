L’incredibile storia di una fake news svelata al Corriere: «Prima di essere imbrattato, il busto di Marconi al Pincio non esisteva» (Di domenica 17 ottobre 2021) C’era stato ampio dibattito circa un mese fa, in merito a una notizia – riportata da diverse testate, compreso il Corriere della Sera che oggi dà una rilettura clamorosa della vicenda – che rende perfettamente l’idea di come si possa costruire con facilità, in questo preciso momento storico, una fake news, fabbricandola dal nulla e facendo concentrare su di sé l’attenzione della stampa e delle forze dell’ordine. Si tratta del busto di Guglielmo Marconi che – il 12 settembre scorso – era stato imbrattato al Pincio. Il Corriere della Sera, oggi, in un articolo firmato da Renato Franco, ha spiegato che – in realtà – la notizia era stata volutamente creata dal nulla da un artista à la Banksy (che si firma Karlo Mangiafesta) che aveva Prima ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 ottobre 2021) C’era stato ampio dibattito circa un mese fa, in merito a una notizia – riportata da diverse testate, compreso ildella Sera che oggi dà una rilettura clamorosa della vicenda – che rende perfettamente l’idea di come si possa costruire con facilità, in questo preciso momento storico, una, fabbricandola dal nulla e facendo concentrare su di sé l’attenzione della stampa e delle forze dell’ordine. Si tratta deldi Guglielmoche – il 12 settembre scorso – era statoal. Ildella Sera, oggi, in un articolo firmato da Renato Franco, ha spiegato che – in realtà – la notizia era stata volutamente creata dal nulla da un artista à la Banksy (che si firma Karlo Mangiafesta) che aveva...

