Liliana Segre, la senatrice replica al no green pass che la insultò: “Nella vita combatto l’odio, la risposta ora è il silenzio” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Da parte di una persona che come ultimo atto della sua vita ha promosso una Commissione contro l’istigazione all’odio, la risposta ora è il silenzio“. È la risposta, riportata dal sito del Corriere della Sera, della senatrice a vita Liliana Segre alla lettera di Gian Marco Capitani, il leader del movimento no green pass che venerdì – alla manifestazione di Bologna – l’aveva definita “una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere e porta vergogna alla sua storia, che dovrebbe sparire“. In seguito all’indignazione provocata da quelle frasi, Capitani ha scritto alla senatrice sopravvissuta alla Shoah, definendo “certamente infelice” la scelta del termine ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) “Da parte di una persona che come ultimo atto della suaha promosso una Commissione contro l’istigazione al, laora è il“. È la, riportata dal sito del Corriere della Sera, dellaalla lettera di Gian Marco Capitani, il leader del movimento noche venerdì – alla manifestazione di Bologna – l’aveva definita “una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere e porta vergogna alla sua storia, che dovrebbe sparire“. In seguito all’indignazione provocata da quelle frasi, Capitani ha scritto allasopravvissuta alla Shoah, definendo “certamente infelice” la scelta del termine ma ...

Advertising

civati : Non siete fascisti ma ve la prendete con Liliana Segre. - CarloVerdelli : Dopo 6 milioni di morti. Cappellone con maglia nera a Bologna: “Liliana Segre deve sparire”. Dopo 131 mila morti. P… - DavidPuente : Chi ha ripreso il video degli insulti a Liliana Segre? Un giovane giornalista precario, @ValerioLoMuzio. È grazie a… - a42nno : RT @SkyTG24: La senatrice #Segre replica così alla lettera scritta da uno dei leader della protesta contro il #GreenPass per spiegare la fr… - LuigiIvanV : RT @ilgiornale: Liliana Segre ha preferito non rispondere alla lettera di Gian Marco Capitani, scegliendo la via del silenzio dopo giorni d… -