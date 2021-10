L'ex Scamacca lancia il Sassuolo, ma il Genoa non muore mai: 2 - 2 (Di domenica 17 ottobre 2021) L'ex Scamacca sembra affondare il Genoa con una doppietta, ma il Grifone non muore mai e rimonta con Destro e Vasquez, difensore messicano all'esordio. Un pareggio vibrante che però lascia entrambe le ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) L'exsembra affondare ilcon una doppietta, ma il Grifone nonmai e rimonta con Destro e Vasquez, difensore messicano all'esordio. Un pareggio vibrante che però lascia entrambe le ...

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca lancia L'ex Scamacca lancia il Sassuolo, ma il Genoa non muore mai: 2 - 2 All'ex Scamacca viene annullato un gol per fuorigioco, ma poi ne segna due in un amen su assist di Berardi e Toljan. Il Genoa accusa, ma dal nulla trova il gol di Destro che riapre la gara e cambia l'...

Inter: Dzeko e Martinez ribaltano il Sassuolo La partita è quella che ci si attende: Sassuolo lancia in resta, sull'esempio della Fiorentina che ... 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi (91 Scamacca 86 )...

L'ex Scamacca lancia il Sassuolo, ma il Genoa non muore mai: 2-2 La Gazzetta dello Sport Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo: Scamacca insidia Raspadori dal 1' In difesa non ci saranno Vanheusden e Maksimovic ma sono arruolabili Biraschi, Bani e Criscito che con ogni probabilità formeranno insieme a Cambiaso il pacchetto arretrato a protezione della porta di ...

Scamacca Juve, è asta con altri due club di Serie A. Le ultime L’attaccante del Sassuolo Scamacca è un nome caldo del calciomercato. La Juve sfida altri due club di Serie A La Juve lancia la sfida di calciomercato per Gianluca Scamacca, giovane molto appetito in ...

