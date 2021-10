Lecco, 55enne si lamenta per gli schiamazzi e viene picchiata dalla banda: tre denunciati, a capo del pestaggio una ragazza di 23 anni (Di domenica 17 ottobre 2021) È accaduto la scorsa settimana, di sera: la donna era scesa nell'androne del condominio chiedendo ai ragazzi presenti di fare silenzio, ma è stata aggredita a calci e picchiata con un casco Leggi su repubblica (Di domenica 17 ottobre 2021) È accaduto la scorsa settimana, di sera: la donna era scesa nell'androne del condominio chiedendo ai ragazzi presenti di fare silenzio, ma è stata aggredita a calci econ un casco

