L'attenzione alle parole degli altri segnala sensibilità, dote di alcuni segni zodiacali. E coraggio, diceva Churchill, Sagittario (Di domenica 17 ottobre 2021) Tavola di Ignace-Gaston Pardies,. 1674. Non illudetevi. Anche le stelle sono malate di protagonismo. Brillano sul proprio scintillio esattamente come noi. Eppure a sentire il professor Eugenio Borgna, psichiatra, autore del libro L’ascolto gentile : «La cosa di cui hanno più bisogno gli esseri umani è il desiderio sconfinato di essere ascoltati». A volte viene il dubbio che l’attenzione verso l’altro sia una dote fortuita, come nascere con gli occhi azzurri. Lo stesso Karl Menninger, psichiatra americano, nato nello stesso giorno di Borgna, sotto il segno del Cancro, sostiene che ascoltare è «una forza creativa». Leggi anche › Chi tra i 12 segni zodiacali ha più paura delle rughe? ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 ottobre 2021) Tavola di Ignace-Gaston Pardies,. 1674. Non illudetevi. Anche le stelle sono malate di protagonismo. Brillano sul proprio scintillio esattamente come noi. Eppure a sentire il professor Eugenio Borgna, psichiatra, autore del libro L’ascolto gentile : «La cosa di cui hanno più bisogno gli esseri umani è il desiderio sconfinato di essere ascoltati». A volte viene il dubbio che l’verso l’altro sia unafortuita, come nascere con gli occhi azzurri. Lo stesso Karl Menninger, psichiatra americano, nato nello stesso giorno di Borgna, sotto il segno del Cancro, sostiene che ascoltare è «una forza creativa». Leggi anche › Chi tra i 12ha più paura delle rughe? ...

Advertising

borghi_claudio : I danni di Andreatta alle basi dell'economia italiana descritti da @Comunardo Andrebbe studiato con attenzione per… - GassmanGassmann : …un paese con solo il 20,1% di laureati , contro il 32% della media europea, non sta messo bene bene. L’attenzione… - francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - MariaGalat1 : RT @borghi_claudio: I danni di Andreatta alle basi dell'economia italiana descritti da @Comunardo Andrebbe studiato con attenzione perché,… - romanoesaurito : RT @giuliana_63: Oggi intorno alle 12 mentre ero in bici a c, Rinascimento, una signora fuori di testa scesa dal marciapiede mi si avvicina… -