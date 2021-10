L'Atalanta ritrova Ilicic, doppietta all'Empoli e toscani ko 4-1 (Di domenica 17 ottobre 2021) Quattro gol e il ritorno alla vittoria. L'Atalanta si lascia alle spalle il ko casalingo contro il Milan e riparte imponendosi in trasferta per 4-1 al Castellani contro l'Empoli. Tante buone notizie per Gasperini, che ritrova Ilicic: una doppietta pesante per lo sloveno (nonostante il calcio di rigore sbagliato) a segno all'11' e al 26'. Per gli orobici anche un'autogol di Viti al 49' e la rete di Zapata all''89'. Di Francesco al 30' realizza il gol della bandiera per i toscani. In classifica l'Atalanta aggancia la Lazio al quinto posto con 14 punti, mentre l'Empoli resta fermo a quota 9 in decima posizione insieme all'Udinese. Genoa-Sassuolo - Non basta una doppietta dell'ex Scamacca al Sassuolo per centrare la vittoria al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Quattro gol e il ritorno alla vittoria. L'si lascia alle spalle il ko casalingo contro il Milan e riparte imponendosi in trasferta per 4-1 al Castellani contro l'. Tante buone notizie per Gasperini, che: unapesante per lo sloveno (nonostante il calcio di rigore sbagliato) a segno all'11' e al 26'. Per gli orobici anche un'autogol di Viti al 49' e la rete di Zapata all''89'. Di Francesco al 30' realizza il gol della bandiera per i. In classifica l'aggancia la Lazio al quinto posto con 14 punti, mentre l'resta fermo a quota 9 in decima posizione insieme all'Udinese. Genoa-Sassuolo - Non basta unadell'ex Scamacca al Sassuolo per centrare la vittoria al ...

