L’Arte della Bellezza

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 ottobre 2021) Vincenzo Calafiore Reportage 18 Ottobre 2021 Udine Santa Caterina ( RC ) Varchi la soglia e vieni avvolto dal forte profumo intenso del caffè, gli occhi sono calamitati dai pasticcini esposti in vetrina, assieme ai buonissimi cornetti, gli ideali, per una buona e ottima colazione. Ma c’è anche l’accoglienza, il saluto amichevole e cordiale di Antonio Ligato che assieme al fratello Roberto, conduce questa magnifica realtà, a Santa Caterina, o Gran Ducato Santa Caterina ( RC ) dove sono nato. ci sono tornato dopo sei anni e nulla è cambiato a parte le persone, e in verità mi sono sentito come un reperto archeologico venuto alla luce. Con Stefano Federico, per me più che un fratello, tutte le mattine ci siamo recati nel Bar Porcino & Ligato dal 1974 in Via Monte S. Michele, a fare la nostra colazione. E’ questo come io l’ebbi a battezzare, “ Il ...