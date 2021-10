L’Aquila | demolito anche il viadotto La Pastena | il momento dell’esplosione delle microcariche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’abbattimento delCerqueta, un’altra struttura sulla A24 Roma-è stata demolita nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 17 ottobre, con l’esplosione di. Si tratta delLa, a oltre 1000 metri di quota. Si conclude così la serie di abbattimenti controllati programmati sulla tratta– Tornimparte prima dell’inizio dell’inverno. “La sua ricostruzione – fa sapere il gruppo Toto – sarà in grado di garantire aluna maggiore resistenza e durata, proteggendolo dall’aggressione degli agenti atmosferici, particolarmente estremi in questa area, e dei sali disgelanti, e sarà adeguato alla più recente normativa antisismica in Italia“. Per consentire l’abbattimento c’è stata un’interruzione della viabilità ...